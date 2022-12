Im US-Fernsehen: Gibt Harry im Januar sein nächstes Skandal-Interview?

Laut Bericht wird er mit dem US-Moderator Anderson Cooper (55) über seine Autobiografie sprechen. Das Interview soll demnach voraussichtlich am Sonntag, den 8. Januar, in Coopers «60 Minutes»-Format auf dem Sender CBS ausgestrahlt werden. Unlängst kamen in ebenjener Sendung auch US-Präsident Joe Biden (80) und der französische Präsident Emmanuel Macron (44) zu Wort.