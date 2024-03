«Im Wagen vor mir»-Interpret Henry Valentino ist tot

Meistens arbeitete er abseits des direkten Rampenlichts

In seiner Karriere fungierte Valentino grösstenteils im Hintergrund als Komponist und Texter. So schrieb er etwa das Lied «Das schöne Mädchen von Seite eins», mit dem Howard Carpendale (78) 1970 grosse Erfolge feiern konnte. Auch «Beiss nicht gleich in jeden Apfel» (1966), gesungen von Wencke Myhre (77), ging auf sein musikalisches Konto.