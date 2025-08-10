Im «ZDF-Fernsehgarten»: Nelson Müller geht ungeplant baden

Doch der nassgewordene Starkoch bewies Professionalität: Nachdem er sich ins Trockene gebracht hatte, führte Andrea Kiewel souverän zum nächsten Programmpunkt über. Für Müller war der Arbeitstag nämlich noch längst nicht beendet. Unter seiner fachkundigen Anleitung kämpften zwei Kandidaten um die begehrte Teilnahme an der ZDF–Show «Küchenschlacht XXL», die am 3. September ausgestrahlt wird. Neben ihm waren unter anderem noch Semino Rossi und Patrick Lindner in der Show zu sehen.