«Immer für dich da» ist zurück: Hier setzt Staffel zwei an

Ebenfalls zunächst in den 1980er Jahren spielt India de Beaufort («Zoey's Extraordinary Playlist», 35) die Journalistin Charlotte, die sich hoffnungslos in Kates späteren Ehemann Johnny verliebt. Aus Charlotte wird in der Gegenwart von «Immer für dich da» eine weltbekannte Reporterin, die erfahren und selbstbewusst ist und sich stets nimmt, was sie will.