«Immer für mich da»: Schauspielerin Helena Zengel trauert um ihre Oma

Auch bei Instagram trauert Helena Zengel rührend um das geliebte Familienmitglied, das am vergangenen Samstag verstorben ist. Zu Erinnerungsbildern schrieb sie unter anderem: «Oma hat bis zum Ende gekämpft, so tapfer, so ausdauernd – so war sie, Gerda Ilse Irmgard Zengel.» Es sei ein Schicksalsschlag, mit dem niemand gerechnet habe. «Eine Leere, die zurückbleibt, eine Lücke in der Familie. Dass ein tragischer Autounfall mir mal meine Oma nehmen würde, das hätte ich nie geglaubt. [...] Ich wünschte, wir hätten noch mehr Zeit miteinander gehabt und ich hoffe so sehr, dass Du weisst, wie sehr Du geliebt warst und bist.»