Immer noch im «blöden Rollstuhl»: So geht es Tim Curry

Tim Curry kam im Rollstuhl auf die Bühne des Academy Museum. Die grösstenteils kostümierten Besucher begrüssten ihn laut «The Hollywood Reporter» mit Standing Ovations. «Ich kann immer noch nicht laufen, deshalb sitze ich in diesem blöden Rollstuhl und das schränkt mich sehr ein», sagte er. «Singen und Tanzen» werde er in nächster Zeit nicht, scherzte der Musical–Profi. Dann wurde er etwas ernster. «Ich habe immer noch schwere Probleme mit meinem linken Bein», berichtete er.