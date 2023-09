«Immer wieder sonntags» auch 2024 mit Stefan Mross

Ende August wurde die letzte Ausgabe der Saison von «Immer wieder sonntags» ausgestrahlt. Die Musik– und Unterhaltungsshow, die in den Sommermonaten am Sonntagvormittag live im Ersten gezeigt wird, soll im kommenden Jahr Ende Mai wieder an den Start gehen. Die neuen Folgen in 2024 werden erneut von Moderator Stefan Mross (47) präsentiert, wie der SWR auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news bestätigt hat. «Der SWR setzt seine langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem beliebten Moderator Stefan Mross fort», heisst es in dem Statement. Wie lange die Zusammenarbeit genau weiterlaufen wird, ist nicht bekannt.