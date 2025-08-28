«Immer wieder sonntags»: Stefan Mross kommt zum Saisonfinale zurück

«Immer wieder sonntags» geht im Juni 2026 in eine neue Saison

Am 31. August (10 bis 12 Uhr im Ersten) gibt es dabei eine besondere Ausgabe der Musik– und Unterhaltungsshow: Es ist die letzte Live–Sendung in dieser Saison. Am 7. September folgt laut SWR ein Best of mit den Highlights der diesjährigen Sendungen. Die Show mit Stefan Mross geht dann auch im kommenden Jahr weiter. Die nächste «Immer wieder sonntags»–Saison wird dem Sender zufolge voraussichtlich im Juni 2026 beginnen.