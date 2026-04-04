«Immer wieder sonntags»: Stefan Mross kündigt «saugeile Staffel» an

Dass seine Treue zur Sendung keine Einbahnstrasse war, zeigt der Blick ins Netz: Zwei Fan–Petitionen kämpfen aktuell für den Erhalt des Formats. Für Mross ist das die wichtigste Rückmeldung überhaupt. «Wenn die Leute abschalten würden oder die Sendung nicht mehr laufen würde, würde ich denken: Da habe ich was falsch gemacht. Aber die Leute hängen dran und von den Quoten her ist es eine der erfolgreichsten Shows im Marktanteil», so der 50–Jährige.