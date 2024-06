«In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte» geht in die Sommerpause

«Selbstliebe» läuft am Donnerstag, dem 22. August, um 18:50 Uhr im Ersten. In der Sommerpause der Arztserie überträgt das Erste unter anderem die am 14. Juni startende Fussball–EM in Deutschland sowie die Olympischen Sommerspiele in Paris, die vom 26. Juli bis 11. August in der französischen Hauptstadt stattfinden.