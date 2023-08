«In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte»: Neue Folgen ab September

Allerlei Prüfungen stehen bevor

Klinik–Ärzte haben bekanntlich wenig Urlaub. Und so treten am 7. September pünktlich zum zweiten Teil der neunten Staffel auch die Klinikärzte des Erfurter Johannes–Thal–Klinikums wieder ihren Dienst nach der Sommerpause an. Und es wimmelt gleich von Prüfungen – fachlichen wie menschlichen: Die Assistenzärzte Dr. Emma Jahn (Elisa Agbaglah) und Dr. Mikko Rantala (Luan Gummich) stehen kurz vor ihrer Facharztprüfung. Dr. Rebecca Krieger (Milena Straube) bereitet sich heimlich ebenfalls auf den grossen Tag vor – wird sie gegen den Willen ihres Ausbilders Dr. Elias Bähr (Stefan Ruppe) zur Prüfung antreten? Währenddessen geht das Gerangel auf der Führungsebene weiter: Noch ist Dr. Matteo Moreau (Mike Adler) Chefarzt. Doch schon bald wird Prof Dr. Karin Patzelt (Marijam Agischewa) von ihrer Reise mit Frank Boger (Christoph Kottenkamp) zurückkommen. Wird Matteo dann wieder in der zweiten Reihe stehen?