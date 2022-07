In «Aquaman 2»: Ben Affleck offenbar erneut vor Batman-Comeback

«Aquaman 2» kommt sogar noch vor «The Flash» in die Kinos

Interessant dabei vor allem: «The Flash» ist mit Juni 2023 sogar noch später angekündigt als «Aquaman And The Lost Kingdom», der schon im März 2023 in die Kinos kommen soll. Bislang war Affleck drei Mal als Batman zu sehen, in «Batman v Superman: Dawn of Justice» (2016), «Suicide Squad» (2016) und «Justice League» (2017).