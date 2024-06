«In bester Gesellschaft»: Philipp Lahm verfolgt EM-Spiel mit Weltstars

Bereits am zweiten EM–Tag zeigte sich Lahm bei Instagram mit Sasic und Figo im Stadion in Berlin. Zu einem gemeinsamen Bild schrieb er: «Der Ball rollt, die Stimmung in den Stadien ist fantastisch, das Wetter ist perfekt, und die Fans feuern ihre Nationen an! Und wir haben eine portugiesische Legende neben uns sitzen, Luís Figo. Lasst uns so weitermachen!»