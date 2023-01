An Sexszenen mangelt es auch im neuen Film mit Brad Pitt nicht. In «Babylon - Rausch der Ekstase» mit Margot Robbie (32) bekommt der Zuschauer entfesselte Orgien zu sehen. «Es gibt eine schwindelerregende Menge an Ausschweifungen», erklärte die Schauspielerin der britischen «The Sun». Am 19. Januar startet der Film «Babylon - Rausch der Ekstase» auch in Deutschland.