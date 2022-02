In den Nachbarn: Annika Ernst hat sich im Lockdown verliebt

Das aus diesem Treffen mehr wird, hat sie offenbar gleich gespürt: «Nach dem Abend habe ich meiner besten Freundin gesagt, dass ich mich in den Mann aus der zweiten Etage verliebt habe.» Gekannt habe sie den neuen Mann an ihrer Seite schon länger: «Er ist lustigerweise damals genau am selben Tag in das grosse Wohnhaus eingezogen wie ich mit meinem Ex-Freund.» Beide haben ein Kind aus einer früheren Beziehung, gerade waren sie sechs Wochen gemeinsam im Urlaub in Südafrika.