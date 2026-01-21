In den «Sommerferien»: Prinzessin Ingrid Alexandra feiert Geburtstag

Ingrid Alexandra von Norwegen feiert Geburtstag. Die Prinzessin, Nummer zwei in der Thronfolge nach ihrem Vater Kronprinz Haakon (52), wird 22 Jahre alt. Es ist ihr erster Geburtstag, seit sie zum Studium nach Australien gezogen ist.
Auf Instagram gratuliert der Palast der Prinzessin: «Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag», heisst es dort: «Heute wird Prinzessin Ingrid Alexandra 22! Sie macht derzeit ‹Sommerferien› in Norwegen, während sie normalerweise in Australien Studentin ist.» Zu dem Beitrag teilte das Königshaus mehrere Bilder, auf denen die 22–Jährige unter anderem mit einem Känguru und einem Koala zu sehen ist.
Aufnahmen der künftigen Königin mit den Tieren hatte der Palast schon zuvor veröffentlicht. Der norwegische Königshof hatte am zweiten Weihnachtstag ein Video auf seinem Instagram–Account geteilt, das Prinzessin Ingrid Alexandra bei ihrem Besuch im Taronga Zoo in Sydney zeigt. Dort informierte sich die Enkelin von König Harald V. (88) über Naturschutz.
Seit Sommer lebt Ingrid Alexandra in Australien
Prinzessin Ingrid Alexandra lebt seit Juli 2025 in Australien und studiert an der Universität Sydney internationale Beziehungen und politische Ökonomie. Sie reiste nach Semesterende in der ersten Dezemberwoche aus ihrer Wahlheimat ab und nahm in Norwegen einige Auftritte wahr. Weihnachten verbrachte sie ebenfalls mit der Königsfamilie zu Hause.
Demnächst wird Ingrid Alexandra nach Sydney zurückkehren, wo sich die 22–Jährige offenbar sehr wohlfühlt. In einem Interview mit dem norwegischen Sender NRK hat sie im November erste Einblicke in ihr neues Leben als Studentin in Down Under gegeben. «Mir gefällt es bisher sehr gut, deshalb bin ich froh, dass ich hier angefangen habe», sagte die Prinzessin. «Ich fühle mich als Studentin frei, ich habe definitiv das Gefühl, dass ich ich selbst sein kann.» Sie habe zwar auch Paparazzi erlebt, «und es gab einige Situationen, die vielleicht etwas unangenehm waren, aber zum Glück hat sich das mit der Zeit deutlich beruhigt».