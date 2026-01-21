In den «Sommerferien»: Prinzessin Ingrid Alexandra feiert Geburtstag

Demnächst wird Ingrid Alexandra nach Sydney zurückkehren, wo sich die 22–Jährige offenbar sehr wohlfühlt. In einem Interview mit dem norwegischen Sender NRK hat sie im November erste Einblicke in ihr neues Leben als Studentin in Down Under gegeben. «Mir gefällt es bisher sehr gut, deshalb bin ich froh, dass ich hier angefangen habe», sagte die Prinzessin. «Ich fühle mich als Studentin frei, ich habe definitiv das Gefühl, dass ich ich selbst sein kann.» Sie habe zwar auch Paparazzi erlebt, «und es gab einige Situationen, die vielleicht etwas unangenehm waren, aber zum Glück hat sich das mit der Zeit deutlich beruhigt».