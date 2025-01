In diesen TV-Shows mischte Lilly Becker schon mit

Am 24. Januar geht es wieder los: «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» startet in eine neue Staffel. Die Kandidatin, deren Teilnahme in diesem Jahr wohl am meisten Medienecho ausgelöst hat, ist Lilly Becker (48). Die Ex–Frau von Boris Becker (57) will nach dem Rosenkrieg mit der Tennislegende zeigen, wer sie wirklich ist und für ihren Sohn Amadeus (14) die Dschungelkrone holen.