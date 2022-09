Robbie Williams (48) kommt nach Deutschland. Im Rahmen seiner «XXV Tour» tritt der Sänger im Februar 2023 in vier deutschen Städten auf. Los geht es am 1. Februar in Hamburg, vier Tage später ist der ehemalige Take-That-Star in Köln zu Gast. Am 15. Februar geht es nach Frankfurt, am 20. beendet Williams den Deutschlandteil seiner Tour in Berlin.