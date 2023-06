In «Dorian Gray»: «Succession»-Star Sarah Snook spielt alle 26 Rollen

Publikum winkt einmaliges Erlebnis

Bevor das Stück demnach im Januar des kommenden Jahres ins britische Royal Haymarket Theater einkehrt, wird es zunächst in Snooks australischer Heimat aufgeführt, unter anderem eine Weile in Sydney. Schöpfer Williams wird mit den Worten zitiert: «Ich freue mich schon sehr darauf, dass die Theater-Liebhaber in London unsere Aufführung erleben können und ich bin begeistert darüber, die herausragende Sarah Snook an meiner Seite zu haben, um die vielen Charaktere von Oscar Wildes genialer Geschichte zum Leben zu erwecken.»