In einem Podcast: Prinz William plaudert mit Hollywood-Star

«Stundenlang auf Bäume geklettert»

William erklärte laut «People», sein Grossvater und Vater wären schon sehr lange mit tiefer Hingabe und grossem Interesse in diesem Bereich tätig gewesen. Dadurch sei sein Interesse und seine Neugier an der Natur geweckt worden. «Als ich aufwuchs, war ich umgeben von diesem Abenteuer und dieser Idee, den Garten zu erkunden und draussen zu sein. Ich verbrachte Stunden damit, auf Bäume zu klettern, Gräben auszuheben und so etwas, mich in Höhlen und allem Möglichen im Garten zu verstecken. Ich liebte es, draussen in der Wildnis und im Nassen zu sein.»