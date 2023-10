In Erinnerung an Matthew Perry: Seine besten Momente als Chandler Bing

Der ikonische Appartement–Tausch

In der vierten Staffel spielen Chandler und Joey gegen Monica und Rachel. Ziel des spannenden Quizspiels – angeleitet von Ross – ist es, herauszufinden, welches Mitbewohnerpaar das andere besser kennt. Der Einsatz: Wenn die Jungs gewinnen, dürfen sie in Monica und Rachels schicke Wohnung ziehen, während die Mädels in das weniger schöne Appartement gegenüber müssen. Am Ende scheitern Monica und Rachel an einer ganz bestimmten Frage: Was ist Chandlers Job?