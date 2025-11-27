In Hahnentritt-Kleid: Prinzessin Kate besucht Herzensprojekt

Neues Projekt für Gesundheitsbesucher

Der Anlass des Besuchs war die Vorstellung eines neuen Projekts, wie es auf dem offiziellen Instagram–Account der Prinzessin und ihres Mannes heisst. Kates Royal Foundation Centre for Early Childhood hat gemeinsam mit Anna Freud und dem britischen Institute of Health Visiting ein Schulungsprogramm ins Leben gerufen, das die Fähigkeiten von sogenannten Health Visitors stärken soll – Fachkräfte, die frischgebackene Mütter in den ersten Wochen nach der Geburt unterstützen. Der Fokus liegt dabei auf der frühen sozialen und emotionalen Entwicklung von Kindern.