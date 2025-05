In ihrer Heimat Slowenien: Statue von Melania Trump gestohlen

In Slowenien sorgt ein ungewöhnlicher Diebstahl für Aufsehen: Eine lebensgrosse Bronze–Statue der First Lady Melania Trump (55) ist spurlos verschwunden. Wie die Polizei in der Hauptstadt Ljubljana am Donnerstag laut «The Guardian» bestätigte, wurde die Skulptur, die nahe Melanias Heimatort Sevnica auf einem privaten Feld stand, am 13. Mai als gestohlen gemeldet.