In K-Pop-Video-Cameo: Angelina Jolies Tochter Shiloh ist ihr Ebenbild

Eine Leidenschaft, die sich auszahlt

Dabei ist das kein Zufallserfolg. Die 19–Jährige, die öffentlich längst den Nachnamen «Jolie–Pitt» abgelegt hat und sich nur noch Shiloh Jolie nennt, hat die Tanzszene über Jahre still und konsequent für sich erschlossen. Im Juni 2022 kursierte ein Video, aufgenommen am Millennium Dance Complex in Los Angeles, das sie in einer Gruppe bei einer Choreografie zu Doja Cats (30) Song «Vegas» zeigte. Zu sehen ist sie in der Performance allerdings nicht mehr. «Leider wurde Shilohs Gruppe auf Wunsch ihrer Familie und ihrer Anwälte vorübergehend unkenntlich gemacht. Damit soll ihre Privatsphäre gewahrt werden», steht heute unter dem Clip.