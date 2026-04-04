In K-Pop-Video-Cameo: Angelina Jolies Tochter Shiloh ist ihr Ebenbild

Shiloh Jolie (19), die Tochter von Angelina Jolie (50) und Brad Pitt (62), ist im Teaser–Video zur Single «What's a Girl to Do» der südkoreanischen Sängerin Dayoung (26) zu sehen. Ihr Auftritt sorgte in sozialen Netzwerken für erhebliches Aufsehen – und das aus gutem Grund.
Im kurzen Clip präsentiert sich Shiloh nicht mehr mit burschikosem Kurzhaarschnitt, sondern mit zurückfrisiertem Haar, dezentem Augen–Make–up und Creolen. In einer kleinen Tanzsequenz trägt sie ein braunes Crop Top und eine weite dunkle Dreiviertel–Hose. «Ist das Shiloh», fragt eine Userin ungläubig unter dem Clip. «Shiloh sieht ihrer Mutter so ähnlich, sogar in ihrem Verhalten. Ich kann es kaum erwarten», kommentiert ein anderer User. Das vollständige Musikvideo soll am 7. April erscheinen.
Casting ohne Promibonus
Was die Geschichte besonders macht: Das südkoreanische Label Starship Entertainment hatte bei der Verpflichtung keine Ahnung, wen es da vor der Kamera hatte. «Wir haben in den USA ein offenes Casting für Tänzerinnen und Tänzer für Dayoungs Musikvideo durchgeführt. Unter den Teilnehmenden befanden sich mehrere Performer der Tanzcrew ‹Culture›», erklärte ein Sprecher des Labels der koreanischen Zeitung «Maeil Business Newspaper Star Today». Shiloh habe sich in der letzten Runde durchgesetzt und den Dreh absolviert.
Die Identität ihrer berühmten Eltern blieb dabei zunächst im Verborgenen: «Selbst nach dem Dreh wussten wir nicht, dass sie die Tochter von Angelina Jolie und Brad Pitt ist. Das haben wir erst kürzlich eher zufällig erfahren», so der Sprecher weiter.
Eine Leidenschaft, die sich auszahlt
Dabei ist das kein Zufallserfolg. Die 19–Jährige, die öffentlich längst den Nachnamen «Jolie–Pitt» abgelegt hat und sich nur noch Shiloh Jolie nennt, hat die Tanzszene über Jahre still und konsequent für sich erschlossen. Im Juni 2022 kursierte ein Video, aufgenommen am Millennium Dance Complex in Los Angeles, das sie in einer Gruppe bei einer Choreografie zu Doja Cats (30) Song «Vegas» zeigte. Zu sehen ist sie in der Performance allerdings nicht mehr. «Leider wurde Shilohs Gruppe auf Wunsch ihrer Familie und ihrer Anwälte vorübergehend unkenntlich gemacht. Damit soll ihre Privatsphäre gewahrt werden», steht heute unter dem Clip.
Noch stärker ins Rampenlicht geriet sie im Mai 2024, als Choreograf Lil Kelaan Carter ein Video von ihr auf Instagram teilte. Zu sehen war Shiloh beim Solotanz in einem Studio – die Reaktion in der Szene war eindeutig. «Ihre Bewegungen sind verrückt. Danke für deine Energie», schrieb Carter unter den Clip.
Choreografen loben ihre Ernsthaftigkeit
Choreografin Kolanie Marks, die ebenfalls am Millennium Dance Complex mit ihr arbeitet, beschrieb dem Magazin «People» im Juli 2024 nicht nur das Talent, sondern vor allem die Einstellung dahinter. «Mein Stil ist für viele sehr fordernd – sie hat sich ihm mit ganzer Konsequenz verschrieben», sagte Marks und lobte Shilohs Hingabe «an ein Handwerk, das ausserordentlich schwer ist».