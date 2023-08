In Las Vegas: Adele verkündet live auf der Bühne das Baby-Geschlecht

Es wird ein Junge

Als Adele am Bühnenrand sass, öffnete sie vorsichtig den Umschlag und verkündete der Menge dann: «Shantelle und Chris bekommen einen kleinen Jungen!» Danach umarmte sie das Paar und wünschte alles Gute. «Das war unglaublich», sagte sie, während sie in Tränen ausbrach und sich bei der Menge für ihr Schluchzen entschuldigte. «Ich freue mich so für euch! Das ist so emotional, oh mein Gott.» Dann fragte sie noch die Schwangere: «Falls ich schwanger werde, verrätst du dann mein Geschlecht?» Lord nickte begeistert. Ihr Mann postete später bei Instagram: «Adele, du bist grossartig und wir werden uns für den Rest unseres Lebens an diese Nacht erinnern!»