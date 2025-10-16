In Las Vegas: Ex-Bachelor Oliver Sanne hat geheiratet

Vier Jahre nach ihrer Verlobung haben sie sich getraut: Oliver Sanne (39) und Jil Rock (33) haben geheiratet. Der ehemalige Bachelor und seine langjährige Freundin gaben sich in Las Vegas das Jawort, wie Sanne gegenüber RTL bestätigte.
Die Hochzeit fand während eines Urlaubs in den USA statt. «Wir lieben die USA und den Lifestyle und haben einen Roadtrip geplant, und wenn man dann schon mal in Vegas ist, muss man auch verrückte Dinge tun», erklärte der 39–Jährige die Wahl des Hochzeitsortes. Das Paar ist seit 2018 zusammen und seit vier Jahren verlobt.
Keine öffentliche Ankündigung
Sanne und Rock hielten die Trauung bewusst privat. «Wir sind seit 7,5 Jahren ein Paar und haben immer gesagt: Wenn, dann heiraten wir für uns und für niemanden sonst – deswegen haben wir das auch nicht an die grosse Glocke gehängt», so der Realitystar. Ihnen ist wichtig, sich von anderen Influencer–Paaren abzugrenzen: «Wir erfinden keine Skandale und Lügen, um Aufmerksamkeit zu generieren. Wir lieben und streiten uns wie jedes andere – völlig normale Paare – eben auch. Das Unperfekte macht es perfekt».
Auf Instagram posteten die frisch Vermählten allerdings mehrere Bilder im bordeauxfarbenen Anzug und kurzem weissen Kleid, die bereits auf eine Hochzeit hindeuteten. In Deutschland soll noch eine weitere Zeremonie folgen, bei der Familie und Freunde dabei sein werden.
Oliver Sanne und Jil Rock lernten sich nach seiner Zeit als Bachelor kennen, wo er 2017 die Rosen verteilte. 2024 nahmen die beiden gemeinsam am «Sommerhaus der Stars» teil. In Folge neun schieden sie in einer Exit–Challenge aus.