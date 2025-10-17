In Las Vegas: Ex-Bachelor Oliver Sanne hat geheiratet

Keine öffentliche Ankündigung

Sanne und Rock hielten die Trauung bewusst privat. «Wir sind seit 7,5 Jahren ein Paar und haben immer gesagt: Wenn, dann heiraten wir für uns und für niemanden sonst – deswegen haben wir das auch nicht an die grosse Glocke gehängt», so der Realitystar. Ihnen ist wichtig, sich von anderen Influencer–Paaren abzugrenzen: «Wir erfinden keine Skandale und Lügen, um Aufmerksamkeit zu generieren. Wir lieben und streiten uns wie jedes andere – völlig normale Paare – eben auch. Das Unperfekte macht es perfekt».