In London: Andrew Garfield posiert mit Florence Pugh aus Pappe

Begeisterung aus der Ferne

Ihr Co–Star nahm die Figur, die Pugh in einem durchsichtigen Kleid zeigte, das sie bei der Filmpräsentation in New York City im September trug, pflichtbewusst mit auf den Roten Teppich. Die Schauspielerin konnte laut BBC aufgrund von Dreharbeiten nicht nach London reisen. In einer Instagram–Story erklärte die 28–Jährige: «Es tut mir leid, dass ich nicht beim LFF sein kann. Es schmerzt wirklich, nicht da zu sein und den Release zu feiern, aber ich stosse mit einem Glas weit entfernt mit an. Viel Liebe an euch alle.» Zudem teilte sie begeistert Bilder von Garfield und ihrem Papp–Ebenbild und kommentierte sie mit: «Genial. Sehr gut gemacht, Andrew.»