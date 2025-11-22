In neuem Buch: Howard Carpendale berichtet über Missbrauch als Kind

«Er hätte mich umbringen können»

Nach einer Weile habe der Mann von ihm abgelassen und ihn zurückgebracht. Er sei aber erneut aufgetaucht. Zwei weitere Male habe er ihn mit zu dem Park genommen. Erst als der Matrose nicht mehr erschien, habe er den Mut gefunden, seinen Eltern davon zu erzählen. Sie hätten geschwiegen, schreibt Carpendale. «Ich möchte ihnen keinen Vorwurf machen, zumal sie längst tot sind. Ich möchte auch nicht an ihnen zweifeln, sie haben immer gut für mich gesorgt. Aber dieser Mann hätte sonst etwas mit mir anstellen können. Er hätte mich umbringen können», heisst es der Zeitung zufolge in dem Buch des Sängers. Carpendale vermutet, seine Eltern hätten sich damals nicht vorstellen können, dass sich ein erwachsener Mann an einem Jungen vergeht. «Über Sexualität sprach man nicht.» Pädophilie sei ein Tabuthema gewesen.