In neuem Film von Tom Ford: Adele feiert ihr Schauspieldebüt

Ihre musikalischen Qualitäten wird Adele aber aller Voraussicht nach auch als Schauspielerin unter Beweis stellen dürfen. Zwar sind Details zu ihrer Rolle noch nicht bekannt, doch laut dem Bericht basiert Tom Fords neues Projekt – bei dem er Regie, Drehbuch und Produktion übernimmt – auf dem Roman «Cry To Heaven» von Anne Rice. Die Geschichte spielt im Italien des 18. Jahrhunderts in der Welt der Oper – also das perfekte Setting für Adele, um eine stimmgewaltige Diva zu verkörpern.