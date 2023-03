Ohrfeigen-Eklat auf Oscar-Bühne

Smith hatte Rock auf der Bühne der 94. Academy Awards am 27. März 2022 geohrfeigt, nachdem dieser einen Witz über seine erkrankte Ehefrau Jada Pinkett Smith (51) gemacht hatte. Im Anschluss an den Angriff nahm Smith noch seinen Oscar als «Bester Hauptdarsteller» für das Sport-Drama «King Richard» entgegen. Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences schloss Smith wegen seines inakzeptablen Handelns für die kommenden zehn Jahre von der Preisverleihung aus.