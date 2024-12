In New York: Backstreet Boys singen Weihnachtslied mit Kelly Clarkson

Bei der Erleuchtungszeremonie des berühmten Weihnachtsbaums am Rockefeller Center in New York City haben die Backstreet Boys für festliche Stimmung gesorgt. In der NBC–Show «Christmas in Rockefeller Center» sangen sie am Mittwochabend (4. Dezember) mehrere Weihnachts–Hits. Mit Kelly Clarkson (42) trällerten sie «The Christmas Song» von Nat King Cole (1919–1965). Das Lied nahm die Boygroup 2022 für ein Weihnachtsalbum auf.