In Omas Fussstapfen: Ben Stillers Tochter bei «And Just Like That...»

Ben Stillers Tochter Ella ist in der letzten Staffel von «And Just Like That...» zu sehen – und hat dabei eine ganz besondere Verbindung zur Serie. Schon ihre Grossmutter spielte in «Sex and the City» mit.