«In Rente gehen»: Nino de Angelo schiesst gegen Bohlen und «DSDS»

Nino de Angelo: «‹DSDS› & Bohlen sollten in Rente gehen»

«Das mit der Jury war natürlich fake», schreibt de Angelo bei Instagram zu einem Bild, das ihn offenbar in einem Flugzeug neben Bohlen zeigt. Laut eines Berichts der «Bild»-Zeitung hatte der Sänger zuvor geschrieben, dass RTL und Bohlen ihn angeblich in die Jury holen würden. Er hatte sich also offenbar einen Spass erlaubt. Der 59-Jährige erklärt jedoch bei Instagram: «Ich glaube aber wirklich, es wäre besser, das Format wie geplant einzustellen, bevor es überhaupt keiner mehr guckt. ‹DSDS› & Bohlen sollten in Rente gehen.»