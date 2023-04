In royalen Shorts: Prinz Louis zeigt sich erstmals am Ostersonntag

Prinz Louis (4) hat sich zum ersten Mal beim Gottesdienst am Ostersonntag gezeigt. Der Sohn von Prinzessin Kate (41) und Prinz William (40) durfte zusammen mit den Royals zu der Messe in Windsor. Er trug dabei blaue Shorts und Socken, die bis zu den Knien hochgezogen waren, sowie Sakko und Krawatte. Der Vierjährige lief an der Hand von Mutter Kate.