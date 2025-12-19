In Rumänien: Wiz Khalifa zu neun Monaten Haft verurteilt

Die Polizei hatte Wiz Khalifa nach dem Konzert in Rumänien im Juli 2024 kurzzeitig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft klagte ihn anschliessend wegen Besitzes von «Risikodrogen» an. Später äusserte sich der Musiker selbst auf seinem X–Account dazu. «Die Show gestern Abend war unglaublich. Ich wollte dem Land Rumänien gegenüber nicht respektlos sein, indem ich auf der Bühne rauchte», meldete er sich nach dem Vorfall auf dem Kurznachrichtendienst zu Wort. Die Polizisten hätten ihn «sehr respektvoll» behandelt und wieder gehen lassen. Zudem zeigte er sich damals einsichtig: «Ich werde bald wiederkommen. Aber das nächste Mal ohne einen Riesen–Joint.»