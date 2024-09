In Schottland: Charles und Camilla glänzen in traditionellen Outfits

Zudem teilte der Account einen Clip von der Rede des Königs vor dem schottischen Parlament, in der er «von der tiefen Zuneigung seiner Familie zu Schottland und der dauerhaften Beziehung zwischen dem Parlament, der Krone und dem schottischen Volk» sprach. «Am Ende eines jeden Tages verbindet uns alle unsere Liebe zu Schottland», erklärte er in seiner Ansprache. «Natürlich wegen seiner Schönheit, aber auch wegen seiner Charakterstärke, die auf der aussergewöhnlichen Vielfalt seiner Menschen basiert, deren Vielfalt an Ideen, Fähigkeiten, Energie, Leidenschaften und oft tief verwurzelten Überzeugungen niemals aufhört, mich zu inspirieren.»