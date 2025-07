In seinem Sommerurlaub: Papst Leo XIV. telefoniert mit Buzz Aldrin

In Castel Gandolfo in der Nähe von Rom verbringt Papst Leo XIV., der am 8. Mai 2025 zum Nachfolger von Papst Franziskus (1936–2025) gewählt wurde, derzeit seine erste sommerliche Auszeit als Oberhaupt der römisch–katholischen Kirche. Seit dem 6. Juli wohnt der Pontifex dort und wird laut «Vatican News» bis kommenden Dienstag bleiben. Zunächst hiess es, dass der Papst nur bis 20. Juli dort verweilen wird. Der sommerliche Papst–Kalender blieb trotz des Rückzugs aus dem Vatikan nicht ohne Termine: In seiner bisherigen Auszeit hatte der 69–Jährige mehrere öffentliche Gottesdienste abgehalten und unter anderem den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj (47) empfangen.