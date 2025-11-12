In seiner TV-Show: Jimmy Kimmel bricht vor Trauer in Tränen aus

Zuvor hatte Kimmel einen Beitrag auf Instagram veröffentlicht, in dem er den Tod seines engen Freundes bekannt gab: «Heute früh haben wir einen grossartigen Freund, Vater, Sohn, Musiker und Menschen verloren, meinen langjährigen Bandleader Cleto Escobedo III», schrieb der Moderator. «Zu sagen, dass wir untröstlich sind, wäre eine Untertreibung. Cleto und ich waren seit meinem neunten Lebensjahr unzertrennlich. Die Tatsache, dass wir jeden Tag zusammenarbeiten durften, war ein Traum, den keiner von uns jemals für möglich gehalten hätte. Schätzt eure Freunde und bitte schliesst Cletos Frau, Kinder und Eltern in eure Gebete ein.»