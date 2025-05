In Spielhalle: Kim Kardashian schmeisst Superhelden-Party für Sohn

Kritik für Deadpool–Begeisterung

Dass Psalm ein echter «Deadpool»–Fan ist, hatte seine Mutter bereits an seinem eigentlichen Geburtstag am 9. Mai verraten. «Happy 6th Birthday an den grössten ‹Deadpool & Wolverine›–Fan der Welt», schrieb die Unternehmerin auf Instagram zu Videos, in denen ihr Sohn die «Bye Bye Bye»–Choreografie aus dem Film an verschiedenen Orten vortanzt. Das rief allerdings auch Kritiker auf den Plan – denn der Streifen hat in den USA ein R–Rating (ab 17 Jahren) wegen «wüster Gewalt und Sprache im gesamten Film, blutigen Stellen und sexuellen Anspielungen». In Deutschland ist er ab 16 Jahren freigegeben.