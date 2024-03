In Staffel drei: Der nächste Ausstieg bei «And Just Like That...»

Eine Sprecher der «And Just Like That...»–Produktionsfirma HBO Max wird von «Deadline» mit folgenden Worten zitiert: «Es war eine Freude, Karen Pittman in den ersten beiden Staffeln von ‹And Just Like That...› die kluge und umwerfende Professorin Nya Wallace spielen zu sehen. So wie wir die Zusammenarbeit mit dieser dynamischen Schauspielerin sehr genossen haben, ging es auch anderen so. Aufgrund ihrer Verpflichtungen für zwei andere Streamer–Serien hat sich gezeigt, dass es nicht möglich ist, drei Shows gleichzeitig zu drehen. Aufgrund der Produktionsumstände müssen wir leider bekannt geben, dass wir aufgrund von Terminkonflikten diese Figur nicht als Teil der dritten Staffel von ‹And Just Like That...› weiterführen können.»