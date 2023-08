In Statement bestätigt: Harry und Meghan kommen nach Düsseldorf

Unter dem Slogan «A Home for Respect» (zu deutsch: «Eine Heimat für Respekt») werden sich in Düsseldorf vom 9. bis zum 16. September 500 verwundete, verletzte und kranke Soldaten sowie rund 1.000 Angehörige und Freunde aus 22 Nationen in zehn verschiedenen Sportarten messen. Auf der Homepage www.invictusgames23.de heisst es: «Die Bundeswehr und die Stadt Düsseldorf sind stolz darauf, gemeinsam Gastgeber dieses einzigartigen internationalen Sportfestivals zu sein.» Das Ziel sei es, «verwundeten, verletzten oder an Körper und Seele erkrankten Soldaten mehr Aufmerksamkeit und Anerkennung in der Gesellschaft zu verschaffen und ihren Weg in der Rehabilitation zu unterstützen».