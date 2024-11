In Südafrika angekommen: So strahlend sah man Prinz William selten

Den Höhepunkt von Williams Besuch wird die Preisverleihung der Earthshot–Auszeichnungen am Mittwoch darstellen. Der Umweltpreis wird seit 2021 in fünf Kategorien vergeben: Naturschutz, Wiederbelebung der Meere, Luftsauberkeit, Müllvermeidung und Klimaschutz. Die ausgezeichneten Projekte erhalten ein Preisgeld in Höhe von jeweils einer Million britischen Pfund, was etwa 1,2 Millionen Euro entspricht.