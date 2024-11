In Südafrika: Prinz William trägt Krawatte aus Plastik

Die Umwelt liegt ihm am Herzen

Prinz William hat am heutigen 6. November einen weiteren grossen Auftritt, er wird in Kapstadt die Gewinner des «Eartshot Prize» verkünden. Seit 2021 unterstützt er damit Projekte, die sich für die Umwelt einsetzen. Für ihn sei der «Earthshot Prize» nicht nur eine Auszeichnung, sagte der Royal im Vorfeld: «Zusammenarbeit ist der Schlüssel. Wenn man Menschen in einen grossen Schmelzpunkt bringt, werden die Funken fliegen.»