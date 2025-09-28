In Südtirol: «Alles was zählt»-Star Riccardo Angelini hat geheiratet

Bereits in der Silvesternacht 2019 hatte der «AWZ»–Star seiner Liebsten einen Antrag gemacht. Doch durch die Corona–Pandemie verschob sich die Hochzeit – für das Brautpaar aber offensichtlich kein Problem. «Jetzt hat es sich einfach richtig und schön angefühlt und für Riccardo war es wichtig, dass seine 90–jährige Oma auch mit dabei sein kann und diesen Moment erleben darf», sagte Laura Rauch. Ihr Mann ergänzte: «Wir haben aus dem verflixten siebten Jahr das verzauberte siebte Jahr gemacht. Und wir sind immer noch verliebt wie am ersten Tag.» Sie seien «wie beste Freunde» und würden nie streiten.