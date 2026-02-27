In Topform: Der neue Lifestyle von «Let's Dance»-Jurorin Motsi Mabuse

Darum wollte sie etwas ändern

Auslöser für ihre Abnehmreise war ein Arztbesuch. Der Mediziner habe zu ihr nach einem Blutbildcheck gesagt, sie solle sich mehr bewegen, erzählte sie «Bild». «Seit dem Frühjahr mache ich das auch, ich bin fit und halte mein Gewicht.» Auch wenn ihr Sport nicht so viel Spass mache wie das Tanzen, befolge sie den Rat ihres Arztes gerne. Denn: «Ich habe eine kleine Tochter und möchte gerne so lange leben, wie es geht.» Zudem möchte sie für die Wechseljahre gut aufgestellt sein. «Ich bereite mich auf das vor, was kommen könnte. Ich will bereit sein», erklärte sie gegenüber «The Sun». Da ihre Tochter, die 2018 geboren wurde, nun in die Schule geht, sei es für sie auch einfacher, im Alltag wieder Zeit für sich zu finden.