In TV-Show von Schwangerschaft erfahren: Anita Latifis Baby ist da

Als «Kampf der Realitystars» schliesslich im TV ausgestrahlt wurde, wussten Anita Latifis Follower bereits Bescheid. «Du warst die ganze Zeit bei mir, ganz still und unbemerkt – in meinem Bauch, ohne dass ich es wusste», schrieb die Sängerin damals auf Instagram. Und weiter: «Ich bin so dankbar, dass alles genau so gekommen ist, wie es sollte. Du bist ein echtes kleines Showbaby – und wir lieben dich unendlich.»