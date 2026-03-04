In TV und Stream: So sehen Fans die Paralympics 2026 live

Wer noch mehr vom paralympischen Geschehen sehen möchte, kommt in den Mediatheken auf seine Kosten: Rund 130 Stunden Livestream stellen ARD und ZDF auf ihren jeweiligen Plattformen bereit – die ARD dabei sogar auf bis zu vier parallelen Kanälen. Im linearen Fernsehen überträgt die ARD insgesamt rund 23 Stunden paralympischen Sport live im Ersten. Ergänzend dazu gibt es täglich einen eigenen Paralympics–Infoblock im «heute journal» des ZDF, jeweils um 21:45 Uhr. Eurosport zeigt zwar diesmal keine Live–Übertragungen, fasst aber jeden Morgen die Highlights des vorangegangenen Wettkampftages zusammen.