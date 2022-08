Ein Star auf Abschiedstour

Wann genau diese Entwicklung abgeschlossen sein wird, geht nicht aus dem Artikel hervor. Doch «der Countdown beginnt», so Williams, die sich auf die «kommenden paar Wochen» noch freuen wolle. Aktuell wirkt sie beim Tennisturnier in Toronto mit und konnte dort ihren ersten Sieg nach 14 Monaten feiern. Und auch die US Open, die am 29. August starten, wird Williams auf jeden Fall noch spielen. «Ich weiss nicht, ob ich bereit für New York sein werde. Aber ich werde es versuchen», wird sie im «Vogue»-Artikel zitiert.